„Müssen wir diesen Winter wirklich frieren?“ Unter diesem Motto veranstaltet der Ortsverein Kernstadt der FWG Neustadt am 6. Oktober um 19 Uhr in der Aula des Leibniz-Gymnasiums eine Diskussionsrunde. Als Experten nehmen unter anderem Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt, und Jakob Köllisch, Obermeister der Installateur- und Heizungsbauer-Innung Deutsche Weinstraße, teil. Es soll an dem Abend primär um die Sicherheit der Energieversorgung gehen. Darüber hinaus soll es um die Frage gehen, welche Unterstützung die Haushalte im Fall einer Notlage erhalten und welche Energiespartipps wirklich den Geldbeutel schonen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Allerdings bittet die FWG um Anmeldung per E-Mail an kernstadt@fwg-nw.de.