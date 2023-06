Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) erwägt eine Musterklage gegen die von der Bundesregierung geplante CO2-Bepreisung für Müllverbrennung. Dem hat auch Neustadt grundsätzlich zugestimmt.

Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) GmbH, an der auch die Stadt Neustadt als Gesellschafterin beteiligt ist, will sich nicht damit abfinden, dass die thermische Abfallbehandlung ab 2024 in den nationalen Brennstoffemissionshandel aufgenommen wird. Der in dem einschlägigen Gesetz festgeschriebene Erwerb kostenpflichtiger Emissionszertifikate führe zwangsläufig zu höheren Entsorgungspreisen, heißt es. Nach Berechnungen der GML steigt der aktuelle Preis von 120 Euro pro Tonne auf 130,50 Euro im kommenden Jahr. Bis 2027 könnte er sogar auf 136,50 Euro klettern.

Derzeit werden vom Fachverband der deutschen Müllheizkraftwerke mit Unterstützung einer renommierten Rechtsanwaltsgesellschaft die Erfolgsaussichten einer Musterklage geprüft. Die GML erwägt, eine solche beim Verwaltungsgericht Berlin für die Branche zu führen, wenn eine schlüssige Prozessstrategie vorliegt und die Gesamtkosten auf möglichst viele Mitglieder verteilt werden. Bei einem Streitwert von 3,9 Millionen Euro (Zertifikatsausgaben ab 2026) werden die Kosten der ersten Instanz auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Das geht aus Unterlagen hervor, die gerade im Betriebsausschuss der Stadt Frankenthal beraten wurden. Der GML-Aufsichtsrat habe dem Klageweg zugestimmt, wenn auf die Gesellschaft nicht mehr als 5000 Euro zukommen, heißt es weiter.

„Dieser Weg sollte beschritten werden, wenn die Parameter vorliegen“, erklärte Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel. Dieser Position stimmt der Neustadter Bürgermeister Stefan Ulrich zu. Er bewertet den Ansatz der CO 2 -Abgabe als verfehlt. Denn deren Ziel sollte es sein, dass weniger CO 2 ausgestoßen wird. Damit sei ein Müllheizkraftwerk aber der falsche Adressat für eine solche Abgabe, findet Ulrich: „Die GML ist ja abhängig davon, was an Müll angeliefert wird und somit verbrannt werden muss.“ Für Ulrich wäre es sinnvoller, die Produzenten der Verpackungen und von Kunststoffen mit einer solchen Abgabe zu belegen. Denn bei der Herstellung dieser Produkte werde sehr viel CO 2 ausgestoßen.

Mittelfristig, so Ulrich, könne man wegen der CO 2 -Abgabe nicht ausschließen, dass dann auch die Abfallgebühren steigen. Noch habe der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) ausreichend Puffer und könne Mehrkosten beispielsweise durch höhere Einnahmen beim Altpapier ausgleichen. Aber auf Dauer sei so eine Rechnung weder zuverlässig noch seriös. Ulrich, der als Bürgermeister für den ESN zuständig ist, rechnet wegen der CO 2 -Abgabe für Neustadt mit Mehrkosten in Höhe von 240.000 Euro.

Pro Jahr liefert Neustadt etwa 7000 Tonnen Restmüll an das Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen.

Zur Sache: Warum die GML Kunststoffprodukte verteuern würde

Die Regelung, dass Unternehmen, die Treibhausgase ausstoßen, Emissionsrechte in Form von Zertifikaten erwerben müssen, soll nach dem Willen der Bundesregierung ab 2024 auch für die Müllverbrennung gelten. Gegen diesen CO 2 -Preis regt sich Widerstand in der Branche.

Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) prüft nach RHEINPFALZ-Informationen aktuell eine Musterklage. Die Gesellschafter – die Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Neustadt, Speyer und Mannheim, die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sowie zwei kommunale Entsorger in Kaiserslautern und Worms – haben dafür laut GML-Geschäftsführer Thomas Grommes bereits unter bestimmten Bedingungen grünes Licht gegeben. Zu klären sei unter anderem die Kostenbeteiligung in der Branche. Grommes erwartet eine Entscheidung bis Spätsommer.