Sind Ihnen schon die drei Meter hohen Verpackungen am Wertstoffhof, Marktplatz, Hetzelplatz, Edeka-Parkplatz (Am Speyerbach) und Parkplatz der ESN-Verwaltung (Talstraße 148) aufgefallen? Sie gehören zu den bundesweiten Aktionswochen „Deutschland trennt. Du auch?“ , die laut Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) noch bis 16. Juni laufen. Mit einem Selfie vor der XXL-Verpackung kann man an einem Social-Media-Gewinnspiel teilnehmen und Warengutscheine gewinnen. Am Dienstag, 11. Juni, 11 bis 14 Uhr, wirbt die Abfallberatung mit dem Quiz-Glücksrad auf dem Edeka-Parkplatz, am Donnerstag, 13. Juni, 11 bis 17 Uhr, auf dem Marktplatz für richtige Mülltrennung.

Donnerstags werden um 13.45 Uhr Bürgermeister Stefan Ulrich und Abfallberater Thomas Agne über Umwelt- und Klimaschutz sprechen. Um 14 Uhr kommen die Tonnentrommler. Zudem werden die Bürger bei einer Postkartenaktion bis Ende August nach ihrer Meinung gefragt: Würden sie den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne bevorzugen?