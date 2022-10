Fast sechs Jahre, nachdem zum ersten Mal von illegal in der Altdeponie Haidmühle in Neustadt eingebautem Müll die Rede war, scheint nun erstmals ein Prozesstermin festzustehen. In dem Strafverfahren gegen den früheren Betriebsleiter der Gerst Recycling GmbH und vier weitere Mitarbeiter, die Helfershelfer gewesen sein sollen, spricht das Amtsgericht auf Nachfrage vom 24. Februar als erstem Verhandlungstermin. Ab diesem Datum seien weitere Termine „avisiert“. Ende 2020 hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Anklageschrift beim Amtsgericht Neustadt eingereicht. Die Anklage lautet aber nicht auf illegale Abfallentsorgung, sondern wegen des Umfangs und der Art und Weise auf illegales Betreiben einer Deponie.

Zuletzt hatte das Amtsgericht von einem Verhandlungsbeginn im dritten Quartal 2022 gesprochen. In der Pandemie war auch wegen des Umfangs des Verfahrens und des erwarteten öffentlichen Interesses kein Termin möglich. Wenn ab Februar verhandelt werden sollte, geschieht das nicht vor einem Schöffengericht, sondern vor einem Amtsrichter. Dieser darf bis zu einem Strafmaß von vier Jahren Freiheitsentzug entscheiden.