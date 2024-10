Ein lauter Knall auf dem Fahrzeugdach erschreckte am Freitag gegen 13 Uhr eine 62-jährige Autofahrerin in der Landauer Straße an der Einmündung zur Speyerdorfer Straße. Die Erklärung: Ein Müllsack war auf ihr Auto geworfen worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und bittet um Zeugenhinweise.