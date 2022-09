Es sei eine bodenlose Sauerei, sagt Lothar Gaube, wie man einen öffentlichen Platz so verlassen könne. Bei einer Wanderung hat er am Provence-Platz in Mußbach Müll entdeckt, den Unbekannte rücksichtlos dort gelassen haben. Er meldete den Fund der Stadtverwaltung. In der Hoffnung, dass der Picknickplatz sich bald wieder so präsentiert, wie es sein sollte – ohne leere Bierkästen, Flaschen und Plastikbecher. Ortsvorsteher Dirk Herber kennt das Problem. Es sei ja schön, dass viele Menschen die netten Ecken in der Natur rund um den Ort genießen möchten. „Warum man dann aber seinen Müll dort zurücklassen muss, ist mir ein Rätsel“, ärgert sich Herber. Kontrollen vor Ort seien schwierig, und damit sei es kaum möglich, die Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen.