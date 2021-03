Der Drogeriemarkt Müller wird bis mindestens 2030 in der Neustadter Fußgängerzone bleiben. Darüber haben Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG), Gebäudeeigentümer TRE (Düsseldorf) und der Drogeriemarkt am Mittwoch informiert. In gemeinsamen Gesprächen sei es gelungen, den Mietvertrag vorzeitig und langfristig zu verlängern. Weigel zeigte sich darüber sehr erfreut. Denn Müller sei ein ganz wichtiger „Frequenzbringer“ für die Neustadter Innenstadt. Die Vertragsverlängerung sei zudem ein Signal für alle anderen Einzelhändler, die aufgrund der Corona-Krise in einer schwierigen Position sind. Man bemühe sich weiterhin intensiv, um dem Handel in der Stadt zu helfen, so Weigel. Müller bietet auf vier Etagen seine Waren an. Insgesamt umfasst die Ladenfläche 2600 Quadratmeter.