Auf dem Alten Turnplatz hat am Montag gegen 22 Uhr ein Stadtmüllbehälter gebrannt. Die Feuerwehr löschte den innerhalb von wenigen Minuten, wie Sprecher Bernd Kaiser mitteilt. Zur Ursache und Höhe des Sachschadens könne die Feuerwehr keine Angaben machen. Da der Behälter freisteht, sei kein weiterer Schaden entstanden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug, sowie die Polizei. Wichtige Hinweise in diesem Zusammenhang an die Stadtverwaltung Neustadt sind zu finden unter www.neustadt.eu/kontakt.