Am Samstag kurz nach 17 Uhr hat die Feuerwehr eine brennende Mülltonne an der Grundschule in Mußbach gelöscht. Laut Feuerwehrbericht hatte sich eine 1100-Liter-Papiertonne in der Schulstraße entzündet, sodass ein Schwelbrand entstand. Derjenige, der die Feuerwehr alarmiert hatte, reagierte geistesgegenwärtig und zog noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Tonne von der Hauswand weg, sodass am Gebäude kein Schaden entstand. Die Wehrleute brachten unter Atemschutz den Brand unter Kontrolle und löschten den nur halb gefüllten Container ab. Die Brandursache blieb offen.