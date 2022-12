Wegen eines Kleinalarms ist die Neustadter Feuerwehr am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags in die Straße Am Speyerbach in Branchweiler ausgerückt. Dort war von einem Bürger gegen 7.30 Uhr ein brennender Müllcontainer auf dem Parkplatz eines Supermarkts gemeldet worden. Nach Angaben des Feuerwehr-Medienteams war der Brand nach fünf Minuten unter Kontrolle und abgelöscht. Um an alle Glutnester zu gelangen, wurde der Container aber zusätzlich mit Löschwasser geflutet. Insgesamt dauerte der Einsatz eine knappe Dreiviertelstunde. Außer neun Feuerwehrleuten war eine Polizeistreife vor Ort.