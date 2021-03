Wegen der Osterfeiertage kommt es zu Verschiebungen bei den Terminen zur Abfallentsorgung. Das teilt der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) mit.

In der Woche vor Ostern werden die Mülltonnen jeweils einen Tag früher geleert als sonst, Gleiches gilt für die Abholung der Wertstoffsäcke, und zwar zwischen Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April. Denn an Karfreitag, 2. April, sind keine Müllsammelfahrzeuge unterwegs. Das betrifft in den Ortsteilen die Bio- und Papiertonnen beziehungsweise Papier- und Glassäcke, in der Kernstadt die Restabfälle (Schwarze Tonne) und Leichtstoffe (Gelbe Säcke). Die Leerung der Grünabfalltonnen in der Kernstadt wird nicht verschoben – es bleibt bei Montag, 29. März.

Wertstoffhof am Ostersamstag zu

Auch bei den Container-Touren gibt es Änderungen. Dazu zählen Behälter mit 240, 770 und 1100 Liter Volumen, die wöchentlich oder zweimal pro Woche geleert werden. Die Freitagsleerung vom 2. April wird auf Donnerstag, 1. April, vorgezogen.

In der Woche nach Ostern werden die Grünabfalltonnen in den Ortsbezirken am Dienstag, 6. April, geleert statt wie üblich montags.

Der Wertstoffhof in der Nachtweide 7b hat am Ostersamstag, 3. April, geschlossen. Es können deshalb auch keine Grünabfälle abgegeben werden. Weitere Informationen unter www.esn.neustadt.eu.