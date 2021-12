Die Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel wirken sich auf das öffentliche Leben aus. Bürger müssen geänderte Müllabfuhrzeiten und veränderte Öffnungszeiten bei Bereichen der Verwaltung sowie besondere Busfahrpläne beachten.

Müllabfuhr/Wertstoffhof

Laut Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) findet in allen Abfuhrbezirken in den kommenden beiden Wochen die Abfallentsorgung jeweils einen Tag früher als üblich statt. Lediglich bei den Containertouren bleibt es bei der regulären Leerung an den Dienstagen. Außerdem ist zu beachten, dass der Wertstoffhof vom 24. bis 27. Dezember sowie vom 30. Dezember bis 2. Januar geschlossen ist. Die Weihnachtsbaumsammlung ist für den 15. Januar geplant. Über die genauen Sammelstellen wird noch informiert – unter anderem im Netz unter www.esn.neustadt.eu.

Verwaltung

Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Stadtentsorgung sind am 24., 27., 30. und 31. Dezember geschlossen. Die Stadtwerke sind an Heiligabend und Silvester geschlossen. Zulassungsstelle, Bürgerbüro, Führerscheinstelle und Ausländerbehörde sind am 28. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Zudem können Termine für Bauberatungszentrum, Ausländerbehörde, Bürgerbüro, Führerscheinstelle und Kfz-Zulassung vereinbart werden. Weitere Informationen dazu unter Telefon 06321 855-1855. Aufgrund des Jahresabschlusses wird die Stadtkasse auch am 4. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen sein.

Das Standesamt hat am 28. und 29. Dezember geöffnet. Termine müssen im Vorfeld vereinbart werden. Der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales ist am 28. und 29. Dezember erreichbar. Notfälle werden über die Telefonzentrale (06321/855 1100) weitergeleitet. Die Stadtbücherei ist bis Jahresende geschlossen. Leihfristen werden pauschal verlängert. Die Rückgabebox der Bücherei im Klemmhof ist weiterhin zugänglich.

Die Kulturabteilung ist ebenfalls bis Jahresende geschlossen. Karten für das neue Programm von Januar bis Mai sind online unter www.ticket-regional.de erhältlich.

Stadtarchiv und das Stadtmuseum sind vom 28. Dezember bis zum 7. Januar nicht zugänglich. Das Mehrgenerationenhaus ist ab dem 22. Dezember geschlossen und öffnet am 10. Januar wieder. Noch länger ist die Pause im Stadion: Es ist vom 23. Dezember bis 30. Januar nicht öffentlich zugänglich. Inhaber von Schlüsseln könne die Anlage aber nutzen.

Die Tourist und Saalbau GmbH (TKS) ist am 24. und 31. Dezember geschlossen. Am 27., 28. und 29. Dezember sowie vom 3. bis 7. Januar ist von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Tourist-Info ist dann vom 10. bis 28. Januar zu.

Busse

Die Palatina Bus GmbH informiert, dass an Heiligabend und Silvester der Samstagsfahrplan in eingeschränkter Form gilt. Fahrten finden an den Tagen bis etwa 17 Uhr statt. Am 26. Dezember gilt der reguläre Sonntagsfahrplan. Am 25. Dezember und 1. Januar gilt der Sonntagsfahrplan in eingeschränkter Form. Fahrten finden an beiden Tagen ab etwa 11 Uhr statt.