Illegal entsorgten Müll hat eine Hundehalterin am Dienstag gegen 23 Uhr bei einem Spaziergang auf einem Wirtschaftsweg östlich der L530 in der Nähe des Baumarktes gefunden. Über mehrere hundert Meter verteilt hätten große Mengen von Unrat gelegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06324 933-0 oder dem Ordnungsamt der Gemeinde Haßloch unter Telefon 06324 935-0 in Verbindung zu setzen.