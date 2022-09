„Allzu viel ist ungesund.“ Das sagt zumindest einmal ein deutsches Sprichwort. Das ist allgemein bekannt und wird gern gegenüber Kindern zitiert, die gerade wieder einmal eine Hand ins Süßigkeitenglas gesteckt haben, während die andere bereits ganz klebrig von den bereits verzehrten Nachtischangeboten ist. Meist gehört noch ein breites Grinsen der schokoladeverklebten Lippen dazu. Wer kennt das nicht.

Auch Pferde sind kleine Leckermäuler. Ihnen haben es beispielsweise Karotten angetan. Die sind doch gesund, wird jetzt jeder laut sagen. Aber der Pferdekenner wiegt darauf nachdenklich seinen Kopf.

In jungen Karotten beträgt der Zuckergehalt bis zu sechs Prozent. Das tut auf Dauer keinem Pferd gut. Und so empfehlen die einschlägigen Fachmagazine auch nur ein Beifüttern – gerade im Winter, wenn es kein frisches Gras auf der Koppel gibt. Die Carotinoide, welche die Karotte so schön orange färben, enthalten die wichtigen Vitamine, die auch ein Vierbeiner braucht. Aber mehr als zwei oder drei kleine Rüben sollten es dann doch nicht sein, lautet der Rat.

Neben Zucker auch Blausäure

Zusätzlich zum Zucker enthalten die orangefarbenen Wurzelrüben nämlich häufig zahlreiche Nitrate aus der Bodendüngung. Überhaupt können Pferde, die gerne zu Koliken neigen, auf zu viele Möhren empfindlich reagieren. Das Grün an den Köpfen kann auch ein wenig Blausäure enthalten, daher sollte es immer entfernt werden.

Wir sehen also, auch was vermeintlich gesund erscheint, ist in großen Mengen möglicherweise äußerst schädlich. Die Dosis macht das Gift, heißt es ja so schön in einem anderen Sprichwort. Das gilt eben für die „gelben Rüben“, wie sie in der Pfalz gerne genannt werden, gerade im Bezug auf Pferde. Deshalb nennt der Reitclub Neustadt sein kleines Angebot eben nur Snackbar ...