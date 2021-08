Musette und mehr gibt es zum Abschluss der Konzertreihe „Kultur trifft Soziales“ am Sonntag, 15. August, um 18 Uhr im Rathausinnenhof. Die dritte und letzte Veranstaltung in der Kulturreihe, organisiert vom Kulturverein Wespennest und der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, präsentiert eine „Mélange à Deux“ aus Akkordeon und Oboe. Mit sensibel ausgewählten Stücken aus den Bereichen Walzer, Musette, Tango und Balladen lädt die Band zu einem stimmungsvollen Nachmittag ein. Die stilistische Vielfalt reicht von Filmmusik, Musette, Tango und Pop-Balladen bis hin zu Jazztiteln und Eigenkompositionen. Die variationsreiche Oboe verschmilzt mit dem Akkordeon zu einer Mélange à Deux. Der Kontrabass ergänzt das Fundament der Musik. Einlass ist ab 17.15 Uhr. Das Konzert dauert eine Stunde ohne Pause. Ein Ausschank findet nicht statt. Im Zweifel sollten eigene Getränke mitgebracht werden. Eine Anmeldung per E-Mail an info@lichtblick-nw.de ist erforderlich. Dabei müssen Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer und die jeweiligen Daten der anderen Personen im gleichen Haushalt genannt werden. Er gelten die aktuellen Corona-Bedingungen, die im Internet unter lichtblick-nw.eu /Veranstaltungen nachzulesen sind. Bei Regen findet die Veranstaltung um 18 Uhr in der Stiftskirche statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten des „Lichtblicks“ ist allerdings erwünscht.