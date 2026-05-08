Mit Märchen gegen Demenz: Im Neustadter Paul-Gerhardt-Haus wecken Grimms Geschichten Erinnerungen, Emotionen und neue Lebensfreude.

„Wie Dornröschen aus dem Demenzschlaf wachgeküsst“, beschreibt Tanja Triems, Leiterin des Seniorenzentrums Paul-Gerhardt-Haus in Neustadt, die Gesichter der Bewohner. Mehr als 40 Menschen der Einrichtung, in der zurzeit 108 Senioren wohnen, nahmen an einer Märchenstunde teil, die sie mitnahm in eine Welt, in der „am Ende alles gut“ wird.

Es sind die Klassiker der Brüder Grimm, die die Berliner Schauspielerin Julia von Maydell im Auftrag der Märchenland GmbH vorträgt. An die alten Märchen, die schon Generationen hörten und weitererzählten, haben die Senioren Erinnerungen. Sie sind mit Emotionen wie Sicherheit, Familie, Geborgenheit und einer Welt voller Träume verknüpft.

Brücke, um zu den Menschen durchzudringen

Maydell ist zertifizierte Demenzerzählerin und Dozentin für die Weiterbildung von Märchenvorlesern. Märchenland entwickelte die Präventionsmaßnahme „Es war einmal … Märchen und Demenz“, deren Wirksamkeit laut mehreren Studien belegt wurde und die in Einrichtungen wie dem Seniorenzentrum genutzt wird. Das Projekt umfasst vier Märchenstunden und die Weiterbildung von Pflegekräften. Gefördert wird es von der AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland für Häuser, die in der Demenzprävention aktiv sind.

Im Kontakt mit den Bewohnern: Julia von Maydell. Foto: Kai Mehn

Das Paul-Gerhardt-Haus ist nach der Validation nach Naomi Feil zertifiziert. Dabei handelt es sich um eine wertschätzende Kommunikationsmethode für den Umgang mit desorientierten Menschen. Es werde immer versucht, einen Weg zu finden, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die aufgrund von Demenz, Alzheimer oder Senilität nur schwer erreichbar seien, erklärt Maike Wiegand, Leiterin der sozialen Betreuung. Die Märchenstunde bilde dabei eine Brücke, um zu den Menschen durchdringen zu können.

Drei magische Worte: „Es war einmal...“

Zu Beginn ihres Auftritts nimmt sich Julia von Maydell Zeit, jeden Bewohner einzeln und auf Augenhöhe zu begrüßen. Für jeden hat sie ein freundliches Wort, fragt nach den Namen und schüttelt Hände. Der Effekt ist erstaunlich: Die zunächst oft teilnahmslose Mimik mancher Senioren wirkt plötzlich wacher. Ein kleines Lächeln oder ein aufmerksamer Blick treten hervor.

Erst dann beginnt die Schauspielerin ihre Märchenreise mit den Worten „Es war einmal“. Drei magische Worte, die die Starre lösen und die Bewohner gedanklich in die „gute alte Zeit“ zurückführen. Mit Gestik, lebendiger Sprache und großem Ausdruck schlüpft Maydell in die verschiedenen Märchenrollen. Es ist ein Ein-Frau-Stück, das die Zuhörer sichtbar fesselt. Immer wieder bleibt sie im Austausch mit ihrem Publikum.

Die Märchenstunde dauert rund 60 Minuten, in denen zwei Märchen erzählt werden. Nicht alle Bewohner können ihre Aufmerksamkeit über die gesamte Zeit halten. Dennoch gelingt es Maydell immer wieder, die Senioren einzubinden – etwa durch Mitsingen oder bewusst veränderte Details in den bekannten Geschichten, die Reaktionen hervorrufen sollen.

Risiko ist beeinflussbar

Damit die Märchenstunden langfristig fortgeführt werden können, lassen sich fünf Mitarbeiter des Seniorenzentrums in einem zweitägigen Kurs zu Märchenerzählern ausbilden. Die Präventionsmaßnahme soll helfen, das Gehirn zu aktivieren, soziale Kontakte zu fördern und einem geistigen Rückzug entgegenzuwirken.

Demenz zählt zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter. Laut AOK sind in Deutschland etwa 1,8 Millionen Menschen betroffen. Mit steigender Lebenserwartung dürfte diese Zahl weiter zunehmen. Laut Ute Alter, Gesundheitsmanagerin der AOK, soll das Projekt auch Angehörige sensibilisieren. Prävention bedeute, Menschen aufzuzeigen, wie sie selbst das Risiko einer Demenz beeinflussen können. Faktoren wie Ernährung, soziale Kontakte, gutes Hören oder körperliche Fitness spielten dabei eine wichtige Rolle. „Wer sich nicht um sich kümmert, dessen Risiko an Demenz zu erkranken, steigt“, warnt Alter.