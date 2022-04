Der Männergesangverein 1863 Niederkirchen hat bei seiner Generalversammlung den Vorstand im Amt bestätigt. Neu in dem Gremium sind die Stellvertreterin Elke Fuchs und Schriftführer Christoph Becker. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft und hofft, dass 2022 wieder mit Veranstaltungen begonnen werden kann. Der Familienwandertag am 1. Mai ist eingeplant. Die Sängerklause im Sensental ist ab 11 Uhr geöffnet. Wanderfreudige Menschen sind eingeladen. Am 14. und 15. Mai sind in der Mehrzweckhalle Niederkirchen Theateraufführungen des Stücks „Aphrodites Zimmer“. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 24. April, 10 bis 13 Uhr im Bürgerhaus Niederkirchen, Jahnstraße 19; danach unter Telefon 0152 53711008.