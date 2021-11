Die Polizei ermittelt gegen zwei junge Männer, die am Samstag zwischen 19.45 und 20.30 Uhr insgesamt vier Passanten durch Schläge und Tritte verletzten. Zunächst war es ein 20-Jähriger, dem sie in der Bahnhofstraße Faustschläge ins Gesicht versetzten. In Höhe des alten Friedhofs (Bahnhofstraße) prügelten die beiden auf zwei weitere Männer ein. Eines der Opfer kam mit Verdacht auf Augenhöhlenfraktur ins Krankenhaus. Nur Minuten später traten die Schläger nahe der Breslauer Straße einen 24-Jährigen von seinem Fahrrad, wodurch dieser sich am Rücken verletzte. Nach Angaben der Polizei, die die Schläger stellte, waren die Männer im Alter von 20 und 25 Jahren alkoholisiert, einer führte einen Schlagring mit. Ob dieser zum Einsatz kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Grund für die offensichtlich wahllosen Attacken ist unklar. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324/933-0 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.