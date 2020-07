Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag innerhalb weniger Minuten in der Neustadter Innenstadt zwei junge Männer auf E-Scootern angehalten und kontrolliert. Sowohl der in der Konrad-Adenauer-Straße angehaltene Mann als auch der in der Friedrichstraße Angehaltene konnten jeweils keine gültige Versicherung für ihr Gefährt vorweisen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch den Vater einer der Fahrer erwartet als Halter des E-Scooters ein Strafverfahren, weil er zuließ, dass sein Sohn den E-Scooter ohne Versicherung fährt.