Die Grünen im Neustadter Stadtrat wünschen sich eine Allgemeinverfügung, um den Einsatz von Mährobotern zu regeln. Für die Ratsmehrheit ist das aber der falsche Weg.

Ein Herz für Igel. Das hat die Grünen-Fraktion im Neustadter Stadtrat, was sicher nicht überrascht. Die Grünen wollten es indes nicht bei Sympathiebekundungen belassen, sondern die putzigen Stacheltiere vor einer ernsthaften Gefahr bewahren. Es geht um Mähroboter. In einem Antrag für den Stadtrat am Dienstagabend schilderte die Fraktion, welche drastischen Folgen eine Begegnung der Tiere mit den Mährobotern haben können. Den Igeln wird dabei zum Verhängnis, dass sie nicht flüchten, sondern sich einrollen, was einen Mähroboter leider nicht beeindruckt. „Mähroboter skalpieren die Tiere oder trennen ihnen Gliedmaßen ab“, schrieben die Grünen, „da Igel bei Verletzungen stumm leiden, sterben sie oft erst Tage später an Infektionen oder Fliegenmadenfraß.“

Als Mittel dagegen beantragte die Fraktion, dass die Stadt eine Allgemeinverfügung erlässt, die den Einsatz von Mährobotern nur tagsüber erlaubt, in der Dämmerung und nachts aber verbietet. Zu diesen Zeiten sind die Igel nämlich in der Regel unterwegs. In die Nutzungsrechte der Eigentümer der Roboter würde das nur minimal eingegriffen, da der Rasenschnitt am Tag technisch identische Ergebnisse liefere, argumentierten die Grünen. Als Vorbild für eine solche Allgemeinverfügung wurde die Stadt Köln genannt, die damit im September 2024 Rechtsgeschichte geschrieben habe.

Und wer kontrolliert?

Dem wird sich Neustadt allerdings nicht anschließen. In der Abstimmung votierten nur die SPD-Stadträte Claus Schick und Andreas Böhringer mit den Grünen. Hans-Christoph Stolleis (CDU) hatte zuvor zwar im Namen seiner Fraktion Respekt und Liebe für den Igel bekundet, die Allgemeinverfügung indes als falschen Weg bezeichnet. Denn die Stadt habe nicht das Personal, das Verbot zu kontrollieren. Besser sei es, die Leute für das Thema zu sensibilisieren, so wie es jetzt durch die Diskussion im Stadtrat geschehe.

Dem schloss sich im Namen der Verwaltung Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) an, und auch Matthias Frey (FDP) und Martin Rössler (AfD) argumentierten ähnlich. Rössler führte zudem an, dass gar keine Zahlen vorlägen, wie oft Igel in Neustadt verletzt oder getötet würden. Frey sagte, er habe „Vertrauen in die Vernunft der Menschen“, dass die wüssten, dass es wenig Sinn mache, nachts einen Mähroboter zu betreiben.

Allerdings ist es auch so, dass der Sachverhalt in vielen anderen deutschen Kommunen anders bewertet wird. Köln ist mit seiner Allgemeinverfügung nicht alleine geblieben, viele haben nachgezogen. Städte wie Mainz aber auch ländliche Regionen wie der Kreis Wesel. Das Argument, es fehle Personal zur Kontrolle, hört man in Neustadt zudem auch in anderen Zusammenhängen, etwa mit Blick auf den Straßenverkehr. Auf die Idee, die entsprechenden Verbote aufzuheben, kommt man da ja auch nicht.

Vielleicht müsste die Perspektive auf die Allgemeinverfügung auch eine andere sein: nicht als Gängelung des Bürgers, sondern als Erinnerung. Denn, darauf weisen manche Kommunen hin: Wer einen Mähroboter besitzt, der einen Igel erwischt, ist nicht deshalb aus dem Schneider, wenn es keine Allgemeinverfügung gibt. Denn allein das stellt einen Verstoß gegen das Verletzungs- und Tötungsverbot nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar.

Eine Allgemeinverfügung hätte nicht weh getan, ein Mähroboter hingegen tut das mitunter schon.