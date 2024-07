Die Tennismädchenmannschaft des Neustadter Leibniz-Gymnasiums fährt nach Berlin: Dort vertritt sie Rheinland-Pfalz im Bundesfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“.

Nachdem sich die Schulmannschaft des Leibniz-Gymnasiums (Jahrgänge 2009 bis 2012) gegen das Rabanus-Maurus Gymnasium Mainz durchgesetzt hatte, folgte der Regionalentscheid in Ludwigshafen. Auch dort gewannen die Neustadterinnen in der Besetzung Romy Neumer, Jasmin Neumer, Hannah Seidel, Jule Seidel, Sarah Ringer und Sarah Gartner ihre Spiele sowohl gegen das Team des Hugo-Ball-Gymnasiums Pirmasens als auch gegen das des Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern und qualifizierte sich für den Landesentscheid, der Qualifikation für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin ist. Entsprechend angespannt fuhr das Leibniz-Team mit den betreuenden Lehrkräften Matthias Weidinger und Uta Grabinger sowie dem Jugendwart des TC Grün Weiß Neustadt, Jan Baumheier, zum Landesentscheid auf das Gelände des BASF TC Ludwigshafen.

Nur Siege im Landesentscheid

Die letzte Hürde nach Berlin war jetzt noch das Team des Gymnasiums auf der Karthause Koblenz. „Da diese Schule in Koblenz die Partnerschule des Leistungssports ist, war mit sehr engen Spielen zu rechnen“, informiert Schulleiter Ulf Boeckmann. Entsprechend konzentriert seien die Neustadter Schülerinnen ihre Matches angegangen. Nach den Einzeln von Romy Neumer, Jasmin Neumer, Hannah Seidel und Jule Seidel stand es „zur großen Freude des Teams“ 4:0 für die Neustadterinnen. Mit dieser sicheren Führung starteten sie in die Doppel. Romy Neumer und Sarah Ringer gewannen im ersten Doppel mit 6:1 und 6:0. Jasmin Neumer und Sarah Gartner siegten im zweiten Doppel mit dem gleichen Spielstand. Der Landesentscheid ging demnach mit 6:0 an das Mädchenteam des Leibniz-Gymnasiums.

Nach diesem Erfolg geht es für die Schulmannschaft vom 15. bis 19. September zum Bundesfinale nach Berlin. Boeckmann: „Wenn das Team in dieser Form weiterspielt, ist den Mädels auch im Finalturnier einiges zuzutrauen.“