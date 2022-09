Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.50 Uhr verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun, weil der Unfallverursacher geflüchtet ist. Laut Polizei lief die Zwölfjährige mit ihrer kleinen Schwester vom Kindergarten nach Hause. In der Adolf-Kolping-Straße wollten sie an der Bedarfsampel zwischen Sandfeldweg und Spitalbachstraße die Straße überqueren. Die Zwölfjährige sagt, dass die Ampel grünes Licht gezeigt habe, als sie mit ihrer Schwester loslief. Doch ein unbekannter Autofahrer bog von der Spitalbachstraße nach links in die Adolf-Kolping-Straße ab und fuhr über den Fußgängerüberweg. Das Auto stieß gegen das Bein der Zwölfjährigen. Das Mädchen erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, da der Autofahrer nach dem Vorfall einfach weitergefahren ist. Geklärt werden muss laut Polizei, ob der Autofahrer den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Nach Angaben des Mädchens soll es sich um ein weißes Auto gehandelt haben. Der Fahrer ist etwa 50 bis 60 Jahre alt. Außerdem saß eine Frau mit roter Kurzhaarfrisur im Auto. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 06321 8540.