Die 16-jährige Lynn Pompejus wurde am Sonntagvormittag im Weingut Hammer Sommer bei einer Veranstaltung des Fördervereins Die Kinschbacher zur Königsbacher Weinprinzessin gekrönt. Der bisherigen Weinhoheit Kira Herfel fiel es sichtlich schwer, sich von ihrem Amt zu verabschieden.

Von Annegret Ries

Kinder der Königsbacher Kindertagesstätte St. Johannes standen mit rosa Rosen in den Händen Spalier, als die bisherige und die zukünftige Königsbacher Weinprinzessin, begleitet von Wein-, Mandelblüten- und Bierhoheiten aus Neustadt und Umgebung, durch den Hof des Weinguts zur Krönungszeremonie schritten. Bevor es soweit war, wurde Kira Herfel würdig verabschiedet. Drei Jahre hatte die Königsbacherin das Amt der Weinprinzessin. Das sei „außergewöhnlich lang“, der Grund dafür sei die Pandemie gewesen, sagte Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp (CDU). Dadurch habe Kira Herfel auch „außergewöhnlich viele Termine“ gehabt. Die Erfahrungen, die sie in dieser Zeit gesammelt habe, werden ihr in Zukunft von Vorteil sein, so Schaupp. Sie und Jürgen Haas, Vorsitzender des Fördervereins, bedankten sich bei der Weinprinzessin für ihr Engagement für den Weinort Königsbach und überreichten Präsente. Sie habe sich für „eine getrocknete, weiße Rose in einem royal aussehenden Gefäß“ entschieden, berichtete Schaupp. Die Rose stehe dafür, dass Herfel jetzt wieder mehr Freizeit und Freiheit habe und in „ewiger Treue“ mit Königsbach verbunden sein werde. Ein Abschiedsgeschenk gab es auch von der „Wochenendfamilie“ der Weinhoheiten.

Immer „frei Schnauze“

„Alles drehte sich um mich“, sagte Kira Herfel in einem ausführlichen Rückblick auf ihre Amtszeit. Ihre Bewerbung sei eine spontane Idee gewesen und ihre Krönung „der Start zu einer Reise ins Unbekannte“. Auf dieser Reise habe sie viele unvergessliche Erlebnisse gehabt, so Herfel, die sich selbstbewusst präsentierte. Gefreut habe sie sich, dass sie Anfang 2023 ihre zweijährige Amtszeit um ein Jahr verlängern durfte. Herfel berichtete von Veranstaltungen, bei denen sie gewesen war, dankte allen, die sie unterstützt haben mit Geschenken und brach in Tränen aus. Sie werde jetzt Mitglied im Club der Oldies der Weinprinzessinnen. Die Pfälzische Weinprinzessin Hanna Spies, die Kira Herfel entkrönte und Lynn Pompejus krönte, sagte, dass sie der bisherigen Königsbacher Weinprinzessin unbedingt die Krone vom Haupt habe nehmen wollen. Denn die Zeit mit ihr sei „wunderschön“ gewesen und jeder Termin mit ihr „einzigartig“, auch weil Herfel immer „frei Schnauze“ ihre Meinung gesagt habe.

Die Pfälzische Weinprinzessin legte die Königsbacher Prinzessinnenkrone auf ein rotes Samtkissen, das die achtjährige Lea hielt. Ihre Namensschwester die zwölfjährige Lea, durfte das Samtkissen mit Krone halten, bis die Krone auf das Haupt von Lynn Pompejus gesetzt wurde.

16 Jahre jung ist die neue Weinhoheit, die Schülerin der zehnten Klasse des Leibniz-Gymnasiums ist und im Königsbacher Winzer jobbt. Ihre Mama sei von einem Mitglied des Fördervereins gefragt worden, ob die Tochter Weinprinzessin werden möchte, und die Mama habe sie gefragt, erzählte die neue Weinhoheit der RHEINPFALZ. Das Amt bringe ihr „sicher viel für mein späteres Leben“, so Lynn Pompejus, deren Hobby Sport ist. Das Trio Synergy gestaltete die Krönungsfeier mit schöner Musik.