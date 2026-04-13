Das Publikum im nahezu ausverkauften Saal war begeistert.

In der „Sternstunden“-Konzertreihe des Grünstadter Kulturvereins bot das Mannheimer Singer-Songwriter-Duo „Mackefisch“ am Sonntag im Weinstraßencenter einen Rundumblick auf sein komödiantisch-musikalisches Schaffen. Überzeugend durch seine Kombination aus Wortwitz, Einfall und vielseitiges Musikantentum, stieß das Programm im nahezu ausverkauften Saal auf ein begeistertes Publikum.

Ein voller Konzertkalender führt das Ehepaar Lucie Mackert und Peter Fischer als Mini-Band mitunter wochenlang durch die Republik, die Landkarte rauf und runter. Bevorzugt reisen sie mit der umweltfreundlichen Bahn. Rund 80 Kilogramm Ausrüstung wuchten sie dafür von einem Bahnsteig zum nächsten. Um sich an diese Bedingungen anzupassen, haben sie einige Gepäckstücke einfach dem Instrumentarium eingegliedert: Ein alter Lederkoffer hält gleichzeitig als Sitz sowie als sonore „Bass Drum“ her, eine ausgetrunkene Gin-Flasche heißt jetzt „Ginny Hendricks“ und trägt ein hängendes Becken.

Eine unterhaltsame Show ist bei den beiden garantiert

Die Geschichten, mit denen das Duo seine selbst geschriebenen Stücke umrahmt, sind aus dem täglichen Leben gegriffen und zeugen von skurriler Fantasie. Angefangen bei der Frau, die am Handy klebt und deswegen nicht aus dem Pyjama findet, werden Situationen per Wiederholungszeichen minimalistisch überspitzt. So entstehen Refrains auf einem Wort, die das Duo mehrfach als Stilmittel anwendet. Ob das Publikum bei der neudeutschen Vokabel „Scroll“ auf Anhieb mitkam, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Parallel dazu wurde in der ersten halben Stunde noch wenig gelacht. Spätestens von dem Refrain auf „Ich“ an landete „Mackefisch“ dann aber komödiantische Volltreffer, die die Stimmung bis zum Schluss aufheizten. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Akustik und der zeitliche Rahmen in ihrer Übersichtlichkeit vorzüglich gewählt waren, so dass man wirklich mit dem Gefühl nach Hause ging, gerne mehr von den beiden zu hören.

Zwischen Musik und Moderation waltete ein treffendes Gleichgewicht und garantierte für eine durchweg unterhaltsame Show. Aufbauend auf ihrer Kernbesetzung – zwei Stimmen mit Gitarre (beziehungsweise Banjo) und Elektroklavier – bedienten Mackert und Fischer unter anderem eine Lautsprecheranlage, Mikrofone, Hupen, Rasseln, Klingeln, besagte Koffer-Trommeln und eine Fülle eingespielter Geräusche und Synthesizer-Effekte. Als virtuose Protagonistin glänzte in dieser Menagerie die ganz in der Nähe, in Bobenheim aufgewachsene Lucie Mackert, ein Allround-Genie der Kleinkunst mit darstellerischem Naturtalent. Ihre Darbietung hat buchstäblich Hand und Fuß: Routiniert wie energisch, mit bissigem Sex-Appeal traktiert sie, per Tritt, die diversen Klangerzeuger auf dem Parkett, begleitet ihren Gesang, wendig und makellos, an der Gitarre.

An einer Schraube könnte man wohl noch etwas drehen

Neben ihr fast geschrumpft, verschmolz Peter Fischer mit seiner hinter Tutu verhängten Klaviatur – dabei sympathisch unprätentiös und versponnen wie ein Computer-Nerd aus der prädigitalen Steinzeit. Nicht von ungefähr streuten sich Anspielungen auf die 80er Jahre wie ein Schuss Maggi dazwischen. „Du gehst in die Küche, holst dir einen Fruchtzwerg, dabei vergehen 30 Jahre“, kommentierte Mackert in der Anmoderation zu einem Stück, in dem Fischers Keyboard – mittels geschickter Akkordfolgen und Timbres – wie eine Atari-Konsole zu biepen begann. Ihre Formate beherrschen die zwei spielerisch: Immer wieder wird das Publikum nicht nur angesprochen, sondern auf der Grundlage einfachster und doch wirkungsvoller Ostinati als „Background Choir“ verpflichtet. Auch improvisieren kann das Duo, sobald sich in den Liedern Fenster von „Musique pure“ öffnen.

Der neben der Musik mindestens ebenso gewichtige Bestandteil an Text entfaltete geistreich, mit humoristischem Timing, dichterische Kniffe, Enjambements und dergleichen in reicher Bandbreite. „Komplizirkus“ hieß das Motto des Abends. Lediglich bei jenen „ernsten Themen“, auf welche die Vorankündigung des Kulturvereins hingewiesen hatte, mag sich „Mackefisch“ ab und an vergriffen haben. Dass sich der Schwerpunkt allmählich, wie eine Collage enthüllte, machte einerseits den hintergründigen Charme der Veranstaltung aus. Jedoch verkamen die moralischen Zeigefinger ohne konkrete Anbindung an die Performance zu einem „Teach-In“, welches zu hören das Publikum wahrscheinlich nicht angereist war. Wenn bei den „Simpsons“ der Clown, an die Kinder gerichtet, mit einem pseudopädagogischen: „Say no to drugs“ die vierte Wand durchbricht, wird das als ironischer Seitenhieb auf Moralapostel verstanden. Jedoch geschah dies hier ohne Doppelbödigkeit, weil die Show als „Kabarett“ zu wenig „Aha“-Momente zu ihren politischen Einschüben hergab. Gerne hätte man hier – beim Klima, ökonomischem Minimalismus, bei der diplomatischen Weltlage, populären Feindbildern wie AfD, Donald Trump und dergleichen – etwas dazugelernt. Stattdessen fühlte man sich mit ungefilterten Reizthemen aus der Tagespresse überlastet, die dem Künstlerpaar nicht eine Aura von Weisheit, sondern eine von Handpuppen verliehen.

Vielleicht könnten sie an dieser „Schraube“ inmitten ihrer vorzüglichen Leistung noch etwas drehen. Einzelne Nummern – etwa die Scheltrede auf den „Thunfisch“ oder die Zugabe über den „Enkel“ und das Umweltdilemma – wiesen hierbei bereits in eine originelle Richtung.