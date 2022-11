Warum es wichtig ist, jeden Tag Akzente zu setzen.

Als gebürtiger Rheinländer verspüre ich eine gewisse Nähe zu dem Künstler Joseph Beuys. Er hat lange Zeit in Düsseldorf gelebt und an der dortigen Kunstakademie gelehrt. Fast täglich denke ich an seinen Ausspruch: „Alle Fragen der Menschen können nur Fragen der Gestaltung sein.“

Bezog Beuys seine Aussage sicherlich zuvorderst auf die künstlerische Gestaltung, so halte ich sie für universal gültig – ein Lebensprinzip gewissermaßen. Wie gestalte ich die Beziehung zu meinen Mitmenschen? Meiner Partner*in? Meinen Kindern? Wie gestalten wir als Familie die nächsten Ferien? Aber auch viel trivialer: Wie gestalte ich das Abendbrot? Was stelle ich auf den Tisch? Und was nicht?

Jeder Mensch gestaltet den ganzen Tag. Diese Erkenntnis finde ich ehrlich gesagt ziemlich verblüffend. Können wir auch nicht gestalten, frage ich mich? Nein, ich denke, es verhält sich wie mit der Kommunikation, von der Paul Watzlawick einmal sagte: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Entsprechend kann man also nicht nicht gestalten. Aber man kann Dinge wenig ansprechend und lieblos gestalten.

Es geht also um die Hingabe, um nicht zu sagen die Liebe, die man bei der Gestaltung einbringt – oder eben auch nicht. So deute ich auch die Heilungsgeschichten von Jesus aus dem Evangelium.

Am besten mit Liebe

Hier will jemand unbedingt etwas erreichen. Vier Freunde lassen sich trotz großen Andrangs und Gedränges nicht von ihrem Plan abbringen, einen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie decken das Dach ab und lassen ihn in einem Tuch zu ihm herab. Mit so viel Menschenliebe und Glaube lässt sich gestalten. In diesem Fall sogar ganz plastisch: Der Gelähmte nimmt eine andere Gestalt ein. Nachdem Jesus zu ihm gesprochen hat, richtet er sich auf, packt seine Sachen und geht hinaus. Jesus hat gespürt: Die vier auf dem Dach wollen mit aller Kraft eine Veränderung für ihren Freund.

Eine Geschichte, die nicht so recht in unsere technokratische Zeit passen will? Nein, vielmehr eine Erinnerung: Immer wieder aufs Neue haben wir die Möglichkeit zu gestalten. Wenn es gut werden soll am besten mit viel Liebe!

Der Autor

Johannes Keuck ist Leiter des Caritas-Zentrums Neustadt.