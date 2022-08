Gerade erst beim Deutschen Musikwettbewerb in Bonn erfolgreich, gibt der aus Haßloch stammende und seit 2016 in Leipzig Kirchenmusik und Klavier studierende Organist Lukas Euler am kommenden Samstag, 27. August, auch wieder einmal ein Konzert vor heimischer Kulisse in der Pfalz: um 11.30 Uhr in der Reihe der Marktkonzerte in der Neustadter Stiftskirche.

Für das Konzert in der Stadt, in der er mit der Ausbildung bei Bezirkskantor Simon Reichert am Kirchenmusikalischen Seminar seine Musikkarriere begann, hat der 26-Jährige ein Programm mit dem Titel „Perlen des Barock“ zusammengestellt, das unter anderem Werke von Nikolaus Bruhns, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach und Juan Cabanilles umfasst.

Beim Deutschen Musikwettbewerb, dessen dritte und finale Runde in der ersten August-Hälfte in Bonn stattfand, gewann Euler ein Stipendium sowie den mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis der Gesellschaft der Orgelfreunde. „Das Besondere beim Deutschen Musikwettbewerb ist, dass Studierende aller Instrumente plus Gesang teilnehmen können und man in drei Wettbewerbsrunden mit je 40 Minuten Programm vor einer Gesamtjury aus etwa 25 Mitgliedern zu spielen hat“, erklärt der Haßlocher. Mit dem Stipendium sei eine Anschlussförderung mit ganz unterschiedlichen Konzerten verbunden. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 198 Studierende an dieser vom Deutschen Musikrat organisierten Konkurrenz teil. Unter den auserkorenen Stipendiaten ist dabei mit dem aus Bobenheim am Berg stammenden Bratscher Ionel Ungureanu noch ein weiterer junger Musiker aus unserer Region.

Lukas Euler, der erstaunlicherweise keinerlei familiäre Vorprägung in Sachen Musik mitbrachte, will im Oktober seine beiden Studiengänge Kirchenmusik und Klavier an der Felix Mendelssohn-Bartholdy-Hochschule abschließen und direkt im Anschluss noch ein Aufbaustudium „Konzertexamen“ in Orgel und Improvisation dranhängen. In Leipzig arbeitet er zudem weiter als Assistenzorganist an der berühmten Thomaskirche, wo er in diesem Jahr auch eine neue Konzertreihe „Orgel um 12“ etabliert hat, bei der vor allem junge Organistinnen und Organisten zum Zuge kommen. Der Eintritt beim „Marktkonzert“ ist frei.