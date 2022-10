Nach einem erfüllten Leben verstarb Luise Hackelsberger am 10. Oktober im Alter von 98 Jahren. Über Jahrzehnte hat die promovierte Germanistin das kulturelle Leben Neustadts bereichert. Sie war eine wichtige Zeitzeugin, deren Lebensweg die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt. Am 9. März 1924 als Tochter des baltischen Schriftstellers Werner Bergengruen und seiner Frau Charlotte in Berlin geboren, verlebte sie zunächst eine behütete Kindheit. Zur gravierenden Zäsur wurde für die Familie die Machtergreifung Hitlers. Der Umzug der Familie nach Solln bei München bedeutete für das zwölfjährige Mädchen einen weiteren Einschnitt. Um sie zu schützen schickten die zum Katholizismus konvertierten Eltern ihre Tochter, die sich als „protestantische Preußin“ verstand, in eine Klosterschule. Sie fühlte sich ausgegrenzt, doch das Trostwort ihres Vaters: „Leben muss von innen kommen – du kannst doch lesen.“ wurde ihr zum Überlebensanker. Nach dem Abitur und einer Buchhändlerlehre studierte sie Pädagogik.

Nach der Heirat mit dem promovierten Kunsthistoriker Berthold Hackelsberger wurde ab 1957 Neustadt zu ihrer neuen Heimat. Hier gelang es der dreifachen Mutter, als Pädagogin am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Familie und Beruf erfolgreich zu verbinden – eine Besonderheit in der damaligen Zeit.

Nach ihrer Pensionierung war sie unter anderem Leiterin einer Schreibwerkstatt sowie eines Literaturkreises, den sie im GDA-Wohnstift, wo sie später lebte, fortführte. Für ihr kulturelles Engagement erhielt sie 1994 die Goldene Ehrennadel und 2010 den Kulturpreis der Stadt. Überregional wurde sie 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Hackelsberger war gastfreundlich, humorvoll und pflegte einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Heute um 14 Uhr findet ihre Beisetzung auf dem Friedhof in Haardt statt.