Die Lufthansa hat sich für die Verpflegung ihrer Passagiere in der ersten Klasse für einen 2021er Weißburgunder trocken aus der Hambacher Lage Im Kirschgarten vom Weingut Georg Naegele entschieden. Ab Februar werden insgesamt 2100 Flaschen des Weißburgunders bei den Flügen ausgeschenkt. Wie Ralf Bonnet vom Weingut mitteilt, wurde der Hambacher Tropfen in einer großen Blindverkostung ausgewählt – gesucht worden war ein trockener Weiß- oder Grauburgunder. Laut Bonnet ist das Weingut zum zweiten Mal nach 2018 von der Lufthansa ausgewählt worden. Das Weingut Georg Naegele ist in der achten Generation in Familienbesitz und bewirtschaftet seit 1796 etwa 15 Hektar Weinbergsfläche in Hambach. Im Dezember wurde es erneut mit dem Großen Staatsehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz für die betriebliche Gesamtleistung ausgezeichnet.