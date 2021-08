In Ergänzung zu unserem Interview mit Kerstin Ellerwald, Rektorin der Georg-von-Neumayer-Realschule plus, teilt die Verwaltung mit, dass Ellerwalds Aussage, die Stadt schaffe keine Lüftungsanlagen an, sich nur auf die weiterführenden Schulen beziehe. Für Kitas und Grundschulen habe der Stadtrat im Juli insgesamt 900.000 Euro bewilligt, um damit 328 Räume mit mobilen Lüftungsgeräten auszustatten. Die Stadtverwaltung habe sich bewusst dafür entschieden, zunächst Kitas und Grundschulen auszustatten, weil es für kleinere Kinder noch keine Möglichkeit zur Corona-Impfung gebe. Bei den weiterführenden Schulen sei „das letzte Wort noch nicht gesprochen“, so die Verwaltung. Hier warte man jetzt auf die Veröffentlichung der Förderrichtlinien. Erst dann sei es möglich, Anträge für die Anschaffung weiterer Lüftungsanlagen zu stellen.