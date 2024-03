Der aus Neustadt stammende Wahl-Berliner Pianist Ludwig Hornung und sein Trio spielten im Herrenhof in Neustadt-Mußbach.

Ludwig Hornung macht seine Gedanken zu Musik. Der Pianist bewegte sich bei seinem Konzert im Herrenhof zwischen kosmischen Weiten und Pfälzerwald, zwischen Jazz und Neuer Musik.

Der Neustadter Musiker fühlte sich sichtlich wohl in der vertrauten Umgebung. Im Herrenhof zu Mußbach hat er schon gespielt und offenbar auch Publikum gewonnen, der Konzertsaal war sehr gut besetzt. Mitgebracht hat er Matthias Pichler am Kontrabass und Bernd Oezsevim am Schlagzeug. Im Gepäck hatte er auch das neue Album seines Trios, „Strukturen“. Dass seine Musik in Entwicklung ist, merkt man im Vergleich zum ersten Album, „Spieler“ das schon 2017 erschienen ist. Das wurde vom Fachblatt „Jazzthing“ als Album des Monats präsentiert und hoch gelobt. Da war schon zu hören, wie Hornung und seine Mitspieler nach neuen Wegen suchen. Es ist kein Mainstream Jazz, mit Standards und der üblichen Form Thema – Improvisationen – Thema. Die Übergänge zwischen Komposition und freiem Spiel sind fließend, die Musik ist offen für spontane Entwicklung und Interaktion.

Auch die Harmonik geht über die im Mainstream Jazz eher gebräuchliche Funktionsharmonik hinaus. Dieses Aufbrechen und weiter gehen zeichnet das aktuelle Album aus und natürlich wird das im Zusammenspiel beim Konzert noch deutlicher.

Kosmologie und Philosophie

Los ging es mit „Mach“ - was Hornung scherzhaft mit dem pfälzischen „Hopp! - Auf!“ übersetzte. Vielleicht meint er auch den Physiker und Philosophen Ernst Mach, denn Hornung befasst sich auch mit Kosmologie und Philosophie. Das Stück hat ein Thema, das mit Akkorden in Terzverwandtschaft beginnt und sich dann erweitert zu chromatischen Folgen. Das ist eine Art von harmonischer Struktur, die dem Ohr auffällt. „Wenn die Sirenen wieder rufen“ bezieht sich nicht auf den bundesweit schiefgegangenen Probealarm der gleichnamigen Warngeräte – es geht ganz klassisch um Odysseus, den Helden des antiken Griechenlands, der bei seinen legendären Irrfahrten sich einer Insel näherte, auf der weibliche Sängerinnen, die Sirenen, mit betörendem Gesang die Seeleute ins Verderben locken. Den Gesang hören und doch Überleben, das schaffte der Held, indem er seiner Mannschaft die Ohren mit Wachs versiegelte und sich selbst an den Mast binden ließ. „Jeder von uns braucht eine Mannschaft, die uns durch Gefahr trägt“, erklärt Hornung. Das Stück selber nimmt eine dramatische Entwicklung. Die Figur des Odysseus könnte man in dem Piano-Solo erkennen, das sich aus dem Verlauf entwickelt, dann mündet die Musik in gekonntes präzises Zusammenspiel des Trios in gemeinsame Linien.

Die Kunst, sich nicht zu verlieren, finden die Hörer auch in „Rausch“. „Da muss ich den Pfälzern nichts erklären“, sagte Hornung schmunzelnd. Hier ist es inmitten der musikalischen Turbulenzen ein fortlaufendes Bassmotiv, das eine Art Halt gibt, während drumherum sich alles dreht.

Roslawez als Quelle der Inspiration

Hornung fühlt sich in der klassischen Musik des frühen 20. Jahrhunderts ebenso zu Hause wie im Jazz. Und da baut er auch Brücken. Der verfemte russische Komponist Nikolai Andrejewitsch Roslawez ist für ihn eine Quelle der Inspiration. Ihm hat er die Komposition „Nikolai“ gewidmet.

Der russische Komponist wagte sich bis an die Grenzen der Atonalität vor – Klänge, die für den sowjet-sozialistischen Totalitarismus zu weit gingen. Roslawez bekam Berufsverbot, nach seinem Tod versuchten KGB-Agenten seine Noten zu vernichten. Das „neue System der Tonorganisation“, so nannte Roslawez seine Kompositionsmethode, ist durchaus fordernd beim Zuhören. Das klingt über weite Strecken schroff und dissonant. Es lohnt sich aber, länger und vielleicht auch mit Hilfe des Albums öfter hinzuhören – nach und nach entdeckt man die Strukturen, auf die es Hornung und seinem Trio ankommt. Hornung befasst sich auch gerne mit Kosmologie, der Wissenschaft, die das Weltall, sein Werden und seine Strukturen erforscht.

„Unendliche Weiten“

Die viel zitierten „unendlichen Weiten“ sind vor allem eines: leer. Und so heißt auch ein Stück. Es hat eine vergleichsweise ruhige meditative Anmutung, mit einem Schlagzeug, das mit einem langsamen „Klick“ eine Art Koordinate von Zeit und Raum im Kontinuum entwirft. Der Eindruck, dass bei der Musik „viel Kopf“ mitspielt, lässt sich nicht vermeiden – aber das schadet ja nicht. Vielmehr könnten die musikalischen Gedanken Hornungs dazu dienen, selbst neue geistige Weiten zu entdecken, dem ein oder anderen Thema doch mal nachzugehen. Live kommt das Erlebnis von Interaktion und dynamischer Entwicklung dazu. Da ging auch das Publikum mit, das Dynamik und Bewegung der Musik stets auch mit besonderem Applaus belohnte.