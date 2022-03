Unbekannte haben bereits am Mittwoch zwischen 22 und 23 Uhr eine Louis-Vuitton-Damenhandtasche gestohlen. Die Tat passierte in einem Restaurant in der Louis-Escande-Straße, wo die Geschädigte laut Polizei ihre Tasche auf einem Stehtisch abgestellt hatte. Den Schaden beziffert die Polizei auf 500 Euro. Hinweise unter Telefon 06321 8540.