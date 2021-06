Die Stadt Neustadt beteiligt sich in der Louis-Escande-Straße mit 765.000 Euro am Bau eines neuen Kreisels. Diesen außerplanmäßigen Ausgaben hat der Stadtrat am Dienstagabend bei zwei Gegenstimmen zugestimmt. Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) erläuterte, dass die Hornbach Immobilien AG, das Autohaus Falter sowie die Quartier-Christ-Immobilien als Grundstückseigentümer planen, ihre Gelände in der Gewanne Lange Strahläcker unter einem gemeinsamen Dach gewerblich zu nutzen. Der Bebauungsplan werde dem Stadtrat im Juli vorgestellt, so Adams. Die Stadt trage 75 Prozent der Kosten des Kreiselbaus, da über diesen auch weitere Flächen erschlossen werden könnten, so Adams. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein.