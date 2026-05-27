10.000 Quadratmeter groß ist eine private Fläche in Elmstein, auf der einst ein Kinderheim stand. Ein bebaubares Grundstück. Warum die Gemeinde sich jetzt damit beschäftigt.

Der Elmsteiner Ortsteil Schafhof liegt idyllisch mitten im Wald und umfasst nur ein paar Straßenzüge. Eine wichtige Rolle in der Geschichte der Siedlung spielt ein Kinderheim, dessen Grundstein laut dem Heimatforscher Wolfgang Ross 1914 gelegt wurde und das bis Anfang der 1970er-Jahre bestand. Heute sind nur noch die Grundmauern davon übrig. In der Nachbarschaft davon gibt es ein paar private Ferienhäuser. Auch das Gelände, auf dem einst das Kinderheim stand, ist in Privatbesitz. Doch zuletzt hat sich auch der Elmsteiner Gemeinderat damit beschäftigt.

Informationen der Gemeinde zufolge ist der Eigentümer des Geländes, der zuletzt in Chile lebte, verstorben. Möglicherweise habe er keine Erben, sagte auf Anfrage Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD). Die Gemeinde müsse nun überlegen, wie sie mit der Angelegenheit umgeht.

Projekte nie verwirklicht

Laut Verdaasdonk ist die Fläche etwa 10.000 Quadratmeter groß. Heimatforscher Ross zufolge gab es einst Pläne, auf dem Gelände ein Hotel zu errichten, ein Schwimmbad sowie weitere Ferienhäuser. Umgesetzt wurden die Projekte nie. Das Besondere an der Fläche aus Sicht der Gemeinde: Es ist eine bebaubare Fläche – laut Verdaasdonk das letzte freie Baufenster, das der Gemeinde zur Verfügung steht. Ob sie sich um einen Kauf bemühen soll, sei dennoch völlig offen, sagt der Ortsbürgermeister.

Der Gemeinderat sei sich in seiner jüngsten Sitzung einig gewesen, Überprüfungen zu dem Fall anzustoßen. So soll beim Nachlassgericht erfragt werden, wer denn nun der aktuelle Besitzer sei, und ob es einen solchen überhaupt gebe. Sollte das nicht der Fall sein, könne die Gemeinde überlegen, es zu erwerben. Nach bisherigen Informationen müsse in diesem Fall beim Nachlassgericht ein Betrag hinterlegt werden, der sich nach dem Bodenrichtwert des Geländes richte. Schätzungen zufolge liege dieser bei zehn Euro, sagt Verdaasdonk, so dass für die Fläche eine Summe in Höhe von 100.000 Euro zu hinterlegen wäre. Dieses Geld fließe, wenn keine Nachkommen des Besitzers Anspruch darauf erheben, zehn Jahre später an die Gemeinde zurück.

Laut Verdaasdonk müssen jedoch auch andere Aspekte berücksichtigt werden. So seien die bestehenden Ferienhäuser privat erschlossen worden. Wenn jetzt die Gemeinde Eigentümerin des Nachbargrundstücks werde, und über dieses möglicherweise Leitungen verlaufen, könne die Gemeinde bei Schäden in die Haftung kommen. „Das müssen wir alles überprüfen und gut abwägen“, sagt Verdaasdonk.

Gibt es Interessenten?

Unklar sei auch, ob es für eine Bebauung Nachfrage gebe. Seit er im Amt ist, seien zweimal Interessenten auf ihn zugekommen, berichtet Verdaasdonk. In einem Fall sei der Bau von Baumhäusern geplant gewesen. Die Interessenten habe er jedes Mal an den privaten Eigentümer verwiesen. Verdaasdonks Informationen zufolge hatte dieser jedoch unrealistische Vorstellungen über den Kaufpreis.

Verdaasdonk verdeutlicht, dass er selbst sich mit Blick auf einen möglichen Kauf des Geländes noch keine feste Meinung gebildet habe. „Ob das Sinn für uns hat, steht in den Sternen“, sagte er. Wichtig sei ihm aber gewesen, das Thema anzusprechen.

Die Ruine des Kinderheims liegt direkt am Wanderweg „Pfälzer Hüttensteig“. Heimatforscher Wolfgang Ross, der die Geschichte aufgezeichnet hat, hat selbst einst in der Nachbarschaft gewohnt. Die detaillierte Geschichte des Kindererholungsheims ist in der Elmsteiner Heimatschrift 10/2004 und 11/2004 veröffentlicht.