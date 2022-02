Auf Initiative des Elternausschusses der Kindertagesstätte St. Elisabeth in enger Abstimmung mit der Leitung sind vor Ort Covid-19-Schnelltests in Form von Lollitests möglich. Mitarbeiter des Testzentrums „Dein Haßloch“ auf dem Pfalzplatz sind immer montags und mittwochs morgens von 7.30 bis 9.30 Uhr in der Einrichtung und bieten Tests in Anwesenheit der Eltern an. Das Ergebnis liegt nach etwa 15 Minuten vor und wird per E-Mail übermittelt. Dafür ist vorher eine Registrierung auf einer speziellen Internetseite vonnöten. Die Tests sind freiwillig, aber die Vertreter des Elternausschusses hoffen, dass möglichst viele Eltern von diesem Angebot Gebrauch machen. Damit soll ein Covid-19- Ausbruch in Zukunft früh erkannt und die Ausbreitung verhindert werden können.