Nach Jahrzehnten in der Kellereistraße ist die Neustadter Lokalredaktion ab sofort in der Friedrichstraße 59 zu finden. Grund für den Umzug ist, dass in dem Gebäude in der Kellereistraße aus Brandschutzgründen umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen. Erreichbar ist die Redaktion auch in den neuen Büros unter den bisherigen Telefonnummern.