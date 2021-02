Das Interesse der Neustadter an der Geschichte ihrer Stadt ist offensichtlich groß. Wie bereits im Dezember lag auch im Januar der Schwerpunkt der über die fünf Buchhandlungen der Stadt verkauften Bücher auf NS- und Nachkriegszeit. Aber auch die Autobiografie der als SWR-Moderatorin bekannt gewordenen gebürtigen Neustadterin Judith Kauffmann „Nix Besseres wie was Gutes“ war vielgefragt.

Spitzenreiter war allerdings mit Listenplätzen in drei Buchhandlungen Beate Steigner-Kukatzkis Bildband „Neustadt an der Weinstraße in der Nachkriegszeit“, dicht gefolgt von „Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt“, dem Ergebnis des unter Federführung der Uni Mainz erarbeiteten Forschungsprojekts zur Neustadter Geschichte in der NS-Zeit, das in zwei Läden erfolgreich lief. Daneben gab es eine Vielfalt an Neuerscheinungen.

Bereits in normalen Zeiten verläuft der erste Monat des Jahres in den Buchläden eher ruhig. In diesem Jahr kam der Lockdown hinzu, dessen Einschränkungen die Buchhändler erneut mit Abholstationen und vielfach mit Lieferservice entgegenwirkten und dabei nach Aussage aller sogar recht erfolgreich waren. Vielleicht bietet gerade in diesen krisenbehafteten Zeiten ein literarischer Abstecher in das Frankreich der Belle Époque eine unterhaltsame und zugleich geistreiche Abwechslung. Der soeben erschienene Epochen-Essay „Der Mann im roten Rock“ des frankophilen Briten Julian Barnes, der es bei Osiander unter die Top 3 schaffte, vermittelt den Lesern einen spannenden Einblick in das Leben des Pariser Mode-Arztes und Lebemanns Dr. Samuel Pozzi (1846– 1918), zu dessen prominenten Patienten der Vater des Schriftstellers Marcel Proust, der Hauptmann Alfred Dreyfuss, der später zum Opfer einer antisemitischen Kampagne wurde, sowie die Schauspielerin Sarah Bernhardt gehörten. Der Autor schildert die Extravaganzen und Affären wie auch die medizinischen Leistungen des Protagonisten und zeichnet am Beispiel dieses charismatischen Mannes, klug beobachtend und gründlich recherchierend, ein ganzes Zeitalter nach. In Barnes„ Liebeserklärung an Europa kommt übrigens Großbritannien, die Heimat des Autors, nicht besonders gut weg.

Barnes kam 1946 in Leicester zur Welt. Seine Eltern, engagierte Französisch-Lehrer, übertrugen ihre Frankophilie auf den Sohn. In dessen Büchern, etwa in „Flauberts Papagei“, finden sich häufig Motive aus französischen Literatur. 2011 erhielt der in London lebende Autor für seinen Roman „Vom Ende einer Geschichte“ den Man Booker Prize.

Aus aktuellem Anlass sei hier außerdem die Biografie über den neuen US-Präsidenten Joe Biden von Evan Osnos hervorgehoben. Der Journalist begleitet den Politiker seit Jahren und führte viele Interviews mit ihm. Für ihn ist Biden ein Mensch, der keine Geheimnisse aus Niederlagen und Fehlern macht und durch Schicksalsschläge wie den Tod seiner ersten Frau, seiner Tochter und seines Sohnes dazu prädestiniert ist, einen politischen Aufbruch zu wagen, um die zerrissene Nation zu einen.

Die Bestseller im Januar

Bahnhofsbuchhandlung

1. Markus Raasch (Hrg.): Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt

2. Evan Osnos: Joe Biden

3. Ruth Ware: Hinter diesen Türen

Hofmann

1. Beate Steigner-Kukatzki: Neustadt an der Weinstraße in der Nachkriegszeit

2. Charlotte Link: Ohne Schuld

3. Martin Suter: Alle sind so ernst geworden

Neustadter Bücherstube

1. Barack Obama: Ein verheißenes Land

2. T.C. Boyle: Sprich mit mir

3. Nicolas Mathieu: Rose Royal

Osiander

1. Robert Galbraith: Böses Blut

2. Julian Barnes: Der Mann im roten Rock

3. Beate Steigner-Kukatzki: Neustadt an der Weinstraße in der Nachkriegszeit

Quodlibet

1. Beate Steigner-Kukatzki: Neustadt an der Weinstraße in der Nachkriegszeit

2. Markus Raasch (Hrg.): Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt

3. Judith Kauffmann: Nix Besseres wie was Gutes. Meine Lebensgeschichten in Kochrezepten

Buchtipp: „Ein Wochenende“ von Charlotte Wood

Den Roman „Ein Wochenende“ (Kein & Aber-Verlag, Hardcover, 288 Seiten, 22 Euro) der Australierin Charlotte Wood über Freundschaft und Altern hat Jutta Laubersheimer, Leiterin der Buchhandlung Hofmann, mit großem Vergnügen gelesen und empfiehlt ihn als Buch des Monats:

„Nach dem Tod der gemeinsamen Freundin Sylvie treffen sich drei Frauen an einem Wochenende kurz vor Weihnachten in deren altem Sommerhaus an der Central Coast in Australien. Seit ewigen Zeiten sind Jude, Wendy. Adele und Sylvie miteinander befreundet und haben dort schon oft Weihnachten gefeiert. Jetzt ist alles anders. Sylvies Tochter möchte das Haus verkaufen und bittet die Freundinnen ihrer Mutter, es zu entrümpeln. Gerne dürfen sie sich mitnehmen, was noch zu gebrauchen oder mit Erinnerungen verbunden ist.

Für die über 70-jährigen Frauen gestaltet sich schon die Anreise nicht ganz einfach. Jude, eine ehemalige erfolgreiche Restaurantleiterin, trifft zuerst ein und übernimmt die Organisation vor Ort. Zu ihrem großen Ärger bringt Wendy ihren geliebten alten und dementen Hund Finn mit. Die einstige Feministin, Wissenschaftlerin und Autorin erfolgreicher Bücher hat den Tod ihres Mannes nie ganz verkraftet und ist gesundheitlich angeschlagen. Adele, die wie stets als Letzte ankommt, ist noch immer sehr attraktiv und träumt von ihrem Comeback als Schauspielerin. Da ihre Lebensgefährtin sie auf die Straße gesetzt hat, haben sich ihre ständigen Geldsorgen noch verschärft.

Beim Ausräumen denken die Frauen über ihre gemeinsame Vergangenheit nach, und dabei treten die Schwächen und Vorlieben der Freundinnen ans Licht. Jude kommt in der Küche gut voran und versucht, die anderen anzutreiben. Wendy muss mit Finn in die Waschküche und fühlt sich völlig überfordert. Adele wird das Schlaf- und Wohnzimmer zugeteilt. Sie träumt und trödelt vor sich hin, bestaunt alte Schallplatten und verweilt bei Sylvies Kleidern. Jude denkt ständig an ihren verheirateten Liebhaber, den sie ihren Freundinnen immer verschwiegen hat. Trotz ihrer diversen Nachrichten meldet er sich nicht. Daher wird ihr Ton den anderen gegenüber immer ungehaltener. Und hier fehlt ganz besonders die gemeinsame Freundin, die immer zwischen allen vermittelt hat. Als nach einem gemeinsamen Ausflug ans Meer ein Gewitter aufzieht, sind die drei noch einmal gefordert. Dabei werden lange gehütete Geheimnisse enthüllt.

Ich habe diesen Roman mit großem Vergnügen gelesen. Die 1965 im australischen Cooma geborene Autorin und Journalistin hat hier ein wunderbares Buch über Freundschaft und Altern geschrieben. Sie zeigt auf amüsante und zugleich tiefgehende Weise, dass Freundschaft auch zwischen verschiedenen Charakteren funktionieren kann und dass Altern für jeden eine große Herausforderung darstellt. Das Ende hält dann noch eine Überraschung bereit.“