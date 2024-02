Die gastronomischen Betriebe in Forst können ihre Außenbereiche künftig länger offen halten. Der Ortsgemeinderat votierte am Dienstagabend einstimmig dafür, die Sperrzeit nunmehr ganzjährig und dauerhaft von 22 auf 23 Uhr (bis 6 Uhr) zu verkürzen. Eine entsprechende Anfrage hatte Florian Spindler (Gutsausschank Spindler/Magnum 44) an Ortsbürgermeister Bernhard Klein gerichtet. Bisher mussten die Ausnahmegenehmigungen immer separat beantragt und beschlossen werden, so auch vergangenes Jahr. Wie es hieß, seien 2023 „keine Beeinträchtigungen der Nachtruhe“ festgestellt worden. Nach der Zustimmung des Ortsgemeinderats können Gastronomiebetriebe die dauerhafte Verkürzung der Sperrzeit nun beantragen, was von der Verwaltung „bis auf Widerruf“ dann gestattet werden soll.