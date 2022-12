Der Online-Test zum neuen Neustadter Stadtlogo ist abgeschlossen. Die Auswertung der Ergebnisse hat begonnen. Derweil sorgt die rege Teilnahme der Bürger schon für Begeisterung. Zwei Logo-Entwürfe stehen zur Auswahl: ein traditioneller Entwurf mit dem Hambacher Schloss und eine moderne Variante, die vor allem auf den Schriftzug NW und die Farben Schwarz, Rot, Gold setzt. Aus diesen beiden Varianten soll der Nachfolger des über 20 Jahre alten aktuellen Logos ausgewählt werden, das die Türme der Stiftskirche zeigt. Im Online-Test bekamen die Teilnehmer immer nur eine Logo-Variante gezeigt und sollten ihre Einschätzung dazu angeben.

Aus der Summe dieser Bewertungen soll das weitere Vorgehen abgeleitet werden, erklärt Silke Hauenstein von der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH. Beim beauftragten Marktforschungsinstitut laufe nun die Analyse der abgegebenen Eindrücke der Bürger. In der kommenden Woche sollen laut Hauenstein die Gremien der Stadtverwaltung und Kommunalpolitik sich mit den Ergebnissen befassen und über das weitere Vorgehen entscheiden. Dann stünden auch erste Tendenzen/Ergebnisse fest. Klar sei bereits jetzt, so Hauenstein, dass man von der Resonanz begeistert sei: Man habe auf etwa 250 Teilnehmer gehofft, „durch die 2162 wurde die Erwartung deutlich übertroffen, daher ein großes Lob an die Bürger, dass sie sich dafür die Zeit genommen haben und sich so intensiv mit dem Logo beschäftigen“. Abschließend wird sich der Stadtrat mit dem Thema befassen und eine Entscheidung treffen.