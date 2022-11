Eine besondere Himmelsformation hat am Samstagnachmittag viele Bürger rund um Neustadt und Bad Dürkheim fasziniert und zum Fotografieren angeregt. Dabei zeigt sich in der geschlossenen Himmelsdecke eine kreisrunde Öffnung.

Martina Köhler hat das Phänomen in den Weinbergen in Hambach beobachtet. Foto: Köhler

Je nach Augenblick scheint es, als würde ein Ufo zur Landung ansetzen. Ganz so war es aber dann doch nicht, wie die Wetterexperten Christian Müller und Wolfgang Lähne von Klimapalatina (Maikammer) erklären. Meteorologen sprechen von einer „Hole-Punch Cloud“, also einer Wolke mit Loch. „Wie wenn man mit einem Locher ein Loch in ein Blatt Papier stanzt“, so Lähne. Das „besondere Phänomen“ sei Experten zwar bekannt, trete aber in der Regel sehr selten auf, ergänzt Müller.

Auch über Bad Dürkheim war das Naturschauspiel gut zu erkennen. Foto: Ziegler

Und weil es etwas Besonderes ist, hat ARD-Wetterexperte Sven Plöger ein solche Aufnahme auch am Samstagabend in den „Tagesthemen“ gezeigt. Laut Lähne kann das Phänomen bei Altocumulus-Wolken (Schäfchenwolken) in einer Höhe von drei bis 5 Kilometern auftreten.

»Die Wolken haben ein Loch in den Himmel gemalt«, schreibt Christine Kirsch zu ihrer Aufnahme. Foto: Kirsch

Vor allem wenn die Wolkenschicht wie am Samstag mit etwa 100 Metern „nicht so mächtig“ ist. Die „genaue Ursache“, wie die Löcher in die Wolkenschicht kommen sei zwar noch nicht bekannt, sagt Lähne. Aber ein möglicher Auslöser könnten Flugzeuge sein, weil deren Abgase dafür sorgen, dass an der Stelle Eiskristalle schnell herabfallen und so ein „Loch“ entsteht.