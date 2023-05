Das „Loblocher Weinzehnt“ wird am Freitag eröffnet. Los geht es um 18 Uhr mit einem historischen Theaterstück von der Loblocher Schauspielgruppe über den Weinzehnt von Alfred Sitzmann an der Nikolauskapelle, umrahmt mit Musik vom Mandelblütenexpress Gimmeldingen und den Mandelblütenhoheiten (Königin Melanie Schmitt und Prinzessin Erva Satun). Sechs Ausschankstellen laden Gäste über Pfingsten ein. Es gibt auch wieder einen Hofflohmarkt und Livemusik – unter anderem am Samstagabend im Weingut Ferckel mit der Band Ampra. Am Pfingstmontag gibt es dort mittags Smooth Jazz mit Claudia Albrecht und Frank Markus. Musik mit DJ Johnny Lamar gibt es am Freitag ab 18 Uhr im Haus Mandelblüte. Dort gibt es zudem Ausstellung des Malers Peter Haese. Im Gutsausschank, Weingut Estelmann und Weingut Stolleis gibt es auch Leckereien und Musik. Kehraus ist am Dienstag im Weingut Ferckel.