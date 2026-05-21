Zum 50. Mal wird von Freitag bis Dienstag das Weinfest „Loblocher Weinzehnt“ in Gimmeldingen gefeiert. Woher das Fest seinen Namen hat und was in diesem Jahr geboten ist.

Seit 50 Jahren wird in Gimmeldingen das Weinfest „Loblocher Weinzehnt“ in der Loblocher Straße und Kurpfalzstraße gefeiert. Der Kontrast zum Mandelblütenfest könnte kaum größer sein, denn es ist klein, überschaubar und gemütlich. Die Besucher kommen in den Höfen und an den Ausschankstellen zusammen und genießen die Weine der Betriebe und die hausgemachten Gerichte von Pfälzer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten. Es sind die Anwohner, die miteinander feiern, und jene, die den trubeligen Rummel der großen Weinfeste meiden.

Tatsächlich war es ein Nachbarschaftsfest, das 1976 erstmals von Erich Ferckel mitgegründet wurde. Martin Ferckel, Enkel von Erich und einer der heutigen Organisatoren, erzählt von den Anfängen, als man drei Sitzgarnituren aufstellte, Deftiges aus der Hausschlachtung auf den Tisch brachte und Süßes für zehn Pfennige verkaufte. Mit Birkenstämmen wurden Lücken in Hausfassaden aufgehübscht. Die Birkenstämme seien aus Tradition geblieben, die schönen Hausfassaden benötigten heute jedoch keine Kosmetik mehr, erzählt Ferckel.

Die Tradition wird hochgehalten

Die Tradition wird im Lobloch hochgehalten und gab dem Fest seinen Namen. Der „Loblocher Weinzehnt“ geht auf das Jahr 1798 zurück, als der „Zehnte“ als Pflichtabgabe des gekelterten Weines der Winzer an den Kurfürsten oder Adelsherren abgeschafft wurde. Das Lobloch war lange ein eigenständiges Dorf. Die Armut war groß, die Abgabepflicht drückte sehr. Der Ärger der Bauern führte zu raffinierten Tricks, um der Steuer entgehen zu können. In einem Schauspiel im Garten vor der Nikolauskapelle wird nun seit 50 Jahren zur Eröffnung des Weinfests an die Not und das Ringen der Winzer um die Befreiung von der Naturalsteuer erinnert.

Die schauspielerische Darstellung des historischen Hintergrunds entwickelte sich zu einem Alleinstellungsmerkmal im Pfälzischen Weinfestkalender, zu dem sich jedes Jahr alle Nachbarn und Besucher einfinden. „Erst nach dem Spiel und der offiziellen Eröffnung durch den Ortsvorsteher, die Weinhoheiten und den Gesangverein wird der Wein ausgeschenkt“, sagt Ferckel, denn schließlich solle jeder in den Genuss der Spielszene kommen.

Der Nachwuchs ist aktiv

Rund 40 Theaterstücke wurden im Laufe der Jahre von den bereits verstorbenen Hans Sommer, Gründer der Neustadter Schauspielgruppe, und Dorfchronist Alfred Sitzmann verfasst. Auf diesen Fundus greifen die Schauspieler zurück. Die Schauspieler sind immer noch jene aus den Anfängen des Festes: Martin Ferckel, Christel Klohr und Lothar Kurz. Es sind mittlerweile nur wenige Proben nötig, denn die Szenen und Texte sind allen geläufig und die Akteure als Schauspieler des Mundart-Theaters „Groddegiexer“ bekannt.

Mittlerweile ist der Nachwuchs mit fünf Kindern im Schauspiel aktiv. Sie sind die Urenkel von Erich Ferckel, worauf Christel Klohr, geborene Ferckel, besonders stolz ist. „Wir hoffen, dass die jungen Menschen das Fest weitertragen werden. So, wie wir es bisher mit Hilfe vieler Nachbarn und Menschen aus Lobloch geschafft haben“, sagt Klohr.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr vor der Nikolauskapelle. Am „Loblocher Weinzehnt“ beteiligen sich die Weingüter Estelmann, Ferckel und Peter Stolleis, Ausschankstellen finden Besucher im Haus Mandelblüte, am Loblocher Hofcafé, Loblocher Gutsausschank und im „Sieben-Bauernhof“ der Familie Schwarztrauber.

Besonderes zum Jubiläum

Im Hof-Flohmarkt „Max und Moritz“ gibt es Antikes und so manches Schätzchen zu entdecken, das die Familie Wittmann-Kaiser übers Jahr ausgesucht und gesammelt hat. Der Bücher-Flohmarkt, der am Pfingstsonntag und -montag in der Nikolauskapelle stattfindet, setzt sich aus gespendeten Büchern zusammen. Der Erlös kommt der katholischen Kirche zugute.

Für die 50-Jahr-Feier haben sich die Betriebe etwas Besonderes einfallen lassen: Am Pfingstsonntag ziehen die Marching Band Heroes um 14 und 17 Uhr von Hof zu Hof. „Wir auf dem Weingut Ferckel werden die alten Speisekarten von vor 50 Jahren noch einmal hervorholen und an die Anfänge kulinarisch erinnern“, so Martin Ferckel.

Auch die anderen Teilnehmer haben Jubiläumsspezialitäten auf der Tageskarte. Die Ausschankstellen bieten Ferckel zufolge ein täglich wechselndes Festprogramm, das von Live-Musik, über Kunstausstellung bis hin zu besonderen „Jubiläumsüberraschungen“ reichen wird.

Die Ausschankstellen sind von Freitag ab 18 Uhr und Samstag bis Montag ab 11 Uhr geöffnet. Wer das Schauspiel verpasst haben sollte oder es noch einmal in Ruhe genießen will, kann es am Dienstag im Weingut Ferckel zum Kehraus erleben.

Die Organisatoren weisen auf die gute Anbindung des Festes an den öffentlichen Nahverkehr mit dem Bahnhof Mußbach und der Bushaltestelle Gimmeldingen der Linie 512 hin.