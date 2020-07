„Wir werden nicht umsonst als die Toskana Deutschlands bezeichnet“, ist Alma Hörnschemeyer überzeugt. Die Betreiberin des Cafés Schwarze Katze in der Hintergasse ist überglücklich. Seit vergangener Woche stehen in der Gasse 13 riesige Terrakottatöpfe mit mediterranen Pflanzen darin, einer davon direkt auf ihrem Außenbereich. „Die Stadt hat meinen Wunsch erfüllt und unser Sträßchen zum ersten Mal bei der Innenstadtbegrünung berücksichtigt, darüber freuen sich alle Gastronomen und Anwohner“, so Hörnschemeyer.

Seit Langem beobachte sie, dass Haupt- und Friedrichstraße verschönert würden, doch nicht die Hintergasse. Sie lasse nicht zu, dass „der Stempel der Stadt“ vergessen werde, sei das Stück zwischen Kellereistraße und Zwerchgasse doch das Aushängeschild der Altstadt, wo die meisten Touristen durchliefen. So habe sie bei der Stadtverwaltung angefragt, ob es denn nicht möglich sei, auch die Hintergasse zu begrünen. Mit Erfolg: Vor einer Woche stellten Gärtner der Stadt die Töpfe auf.

Über Winter im Gewächshaus

Über die Stadtverwaltung werde immer so viel gescholten, sagt Hörnschemeyer, da wolle sie sich stattdessen einfach mal bedanken: „Die Jungs von der Stadtgärtnerei machen einen tollen Job, suchen immer so schöne Pflanzen aus und gehen so liebevoll mit ihnen um.“ Von Kanadischem Drachenbaum über Hanfpalme bis Englische Zypresse: Das Grün versprüht in der Tat mediterranen Charme in dem beschaulichen Gässchen.

Weil die Pflanzen nicht winterfest sind, werden sie in den kalten Monaten abgeholt und ins Gewächshaus der Stadtgärtnerei gebracht. Ist es im Frühling warm genug, erfreuen sich dann wieder Touristen, Anwohner und Gastronomen gleichermaßen an ihrem Anblick.