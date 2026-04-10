Ein Lkw hat am Freitagmorgen am Bahnübergang Steingleis in Neustadt eine Schranke beschädigt und damit den Zugverkehr beeinträchtigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 46 Jahre alte Fahrer eines Muldenkippers gegen 8.30 Uhr auf den gesicherten Bahnübergang in Richtung Karolinenstraße, obwohl die Straße hinter den Gleisen durch ein Müllfahrzeug blockiert war. Kurz darauf senkte sich die Schranke, streifte das linke Heck des Lastwagens und brach ab. Verletzt wurde laut Polizei niemand, auch der Bahnverkehr war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Dennoch führte die Störungsmeldung zu Verzögerungen bei 20 Zügen von insgesamt 209 Minuten. Der Schaden am Schrankenbaum beträgt nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro. Gegen den Fahrer wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.