Ein 62-jähriger Fernfahrer staunte nicht schlecht, als sein Sattelzug am Montagnachmittag in seiner Abwesenheit vom Parkplatz in der Niederkircher Straße in Deidesheim losrollte und etwa 50 Meter weiter gegen eine Steinmauer stieß. Außerdem wurden bei dem Aufprall der Sattelzug, ein vor der Mauer parkendes Auto und durch die herunterfallenden Mauerteile ein Fahrzeug auf dem Parkplatz hinter der Steinmauer beschädigt. Insgesamt kam es nach Angaben der Polizei zu einem Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer hatte die Fahrerkabine nur kurz verlassen, als sein Lkw aufgrund einer Fehlbedienung der Handbremse bis in die Prinz-Rupprecht-Straße rollte. Glücklicherweise kamen bei dem Missgeschick keine Personen zu Schaden.