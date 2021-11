Die Polizei hat am Mittwoch kurz vor 12 Uhr bei einer Kontrolle in der Louis-Escande-Straße einen Lkw-Fahrer erwischt, der bei seinem Gespann das zulässige Höchstgewicht überschritten hatte. Zudem war laut Polizeibericht die Ladung nicht korrekt gesichert. Das Gefährt wurde gewogen: Dabei ergab sich, dass sich in Lkw und Anhänger jeweils 1000 Kilo mehr Ladung befand als erlaubt – zulässig sind offiziell je 3,5 Tonnen. Die Weiterfahrt wurde erst erlaubt, nachdem einiges an Material ausgeladen und die verbleibende Ladung vernünftig gesichert war. Zudem gab es für Fahrer und Halter eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.