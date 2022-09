Einen Schaden von rund 3000 Euro haben bisher unbekannte Täter verursacht, die einen Lkw mit Graffiti besprüht haben. Laut Polizei hatte ein 42-jähriger Neustadter am Donnerstag gegen 19 Uhr seinen Lkw auf einem Supermarktparkplatz in der Winziger Straße abgestellt. Als er am Freitag gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, sah er, dass der Lkw rundherum mit Graffiti besprüht worden war. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.