Über 15.000 Euro Gesamtschaden sowie zwei leicht verletzte Autofahrerinnen: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der A65 bei der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Richtung Ludwigshafen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei wollte eine 61-Jährige gegen 5.30 Uhr auf die Autobahn fahren. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer ermöglichte der Frau das Auffahren und wich deshalb auf den linken Fahrstreifen aus. Eine dem Lastwagen folgende 29-jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät, rammte den Lkw und fuhr anschließend ungebremst in das Fahrzeug der 61-Jährigen. Beide Frauen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Infolge der Aufräumarbeiten wurde die Autobahn halbseitig bis 7 Uhr gesperrt, weshalb es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.