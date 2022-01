Bei einer Lkw-Schwerpunktkontrolle hat die Polizei am Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr in der Branchweilerhofstraße in Neustadt zwölf Lkw kontrolliert. Bei sechs Lkw – und damit der Hälfte aller kontrollierten Fahrzeuge – wurden technische Mängel festgestellt, oder es wurde gegen die Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Gegen einen Fahrer werde nun wegen der Fälschung technischer Aufzeichnungen ermittelt, so die Polizei. Alle Lkw konnten nach der Kontrolle weiterfahren.