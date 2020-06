Eine Strafanzeige wegen Nötigung ist gegen einen 52-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Raum Neustadt erstattet worden. Laut Polizei war er bereits am Mittwoch gegen 16.35 Uhr auf der A 65 in Höhe Anschlussstelle Landau-Nord dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aus dem Kreis Pforzheim aufgefahren. Außerdem soll er mehrmals aufgeblendet und gehupt haben, weil es ihm offenbar nicht schnell genug ging. Der 38-jährige Autofahrer zeigte den Lkw-Fahrer an, die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323/9550 melden.