Einen Schaden von rund 3000 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in Hambach angerichtet. Nach Angaben der Polizei stieß der 42-Jährige mit dem Aufbau seines Lkw in der Weinstraße an eine Straßenlaterne, sodass diese aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer fuhr trotz des Zwischenfalls und des zu geringen Seitenabstands weiter, sodass er noch eine weitere Straßenlaterne beschädigte. Durch die Unfälle fiel die Hambacher Festbeleuchtung herunter und ging kaputt. Auch ein Auto wurde durch herabfallende Teile beschädigt. Zudem ist die Fassade von zwei Häusern, an denen die Laternen angebracht sind, beschädigt worden. Außer der Polizei waren auch die Stadtwerke sowie der Bauhof an der Unfallstelle im Einsatz.